La storia di Ciro Salvo, il “maestro dell’impasto”: "Da 50 Kalò tradizione e innovazione”

Torna l’appuntamento settimanale con Napulità che oggi fa tappa da 50 Kalò. La pizzeria di Ciro Salvo, nata nel 2014, è diventata un brand conosciuto e amato non solo all’ombra del Vesuvio, ma anche nel resto d’Europa e del Mondo.

Ciro Salvo – che recentemente ha aperto anche a Roma - ci ha accolto nel suo locale di piazza Sannazaro. Ci ha parlato, in particolare, di come da circa 25 anni studia per portare nelle sue pizze “tradizione e innovazione”, ricordando con commozione il papà che lo ha iniziato alla professione di pizzaiolo.

Ciro, che ha una pizzeria anche a Londra, ha risposto anche alla domanda che in molti si fanno: “Ma cosa significa 50 Kalò?”. Infine, il “maestro dell’impasto”, ci ha mostrato la preparazione della sua pizza più rappresentativa: la 50 Kalò Marinara, una marinara classica che si incrocia con una pizza con le scarole.