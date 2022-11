L'impasto innovativo di Ciro Cascella conquista la città: "Sogno di portare la mia 3.0 in tutto il mondo"

Nel cuore di Chiaia Ciro Cascella ha realizzato il suo sogno. La sua pizzeria "3.0" prende il nome dal blend di farine che - dopo un attento studio - gli hanno permesso di proporre un impasto innovativo. Anni di studio e sacrifici che, però, sono stati ripagati dal grande successo che il talentuoso pizzaiolo ha già riscosso. La sua passione per la pizza diventa un lavoro a 17 anni quando decide di seguire le orme del fratello maggiore. Oggi, Ciro, ha scelto anche di insegnare ad altri pizzaioli come proporre un impasto che possa uscire "dagli schemi".

Un'ascesa continua, insomma. Dalla scelta degli ingredienti per condire le sue pizze all'arredamento del locale - con un dehors molto chic -, Cascella mostra di non voler lasciare nulla al caso e lavora per portare sempre più in alto la sua "3.0". Il suo sogno è di "conquistare il mondo", ma intanto - come detto, ha già conquistato la città partenopea. Napulità ha fatto visita a Ciro Cascella che, in particolare, ci ha presentato la sua Black Angus 3.0: una focaccia condita con stracciata di bufala, pomodoro giallo semidry, black angus e pesto di basilico a gocce.