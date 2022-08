Detti napoletani: le origini di "cu na mano 'nnanze e n'ata aret"

"Se n'è andato cu na mano 'nnanze e n'ata aret". Un detto tra i più comuni e utilizzati dai napoletani per affermare che qualcuno si è allontanato senza raggiungere il proprio obiettivo e, probabilmente, senza più nulla in suo possesso. Ma qual è l'origine di questo proverbio. Ce lo spiega in questo video il napoletanista Amedeo Colella.