Napoli e il carnevale tra storia, leggende e piatti tipici

Martedì 21 ferbbaio 2023, ultimo giorno di carnevale. Sebbene non sia una delle feste più sentite di Napoli, anche questa ricorrenza è ricca di storia e leggende. Ce le racconta, in questo video, Amedeo Colella, scrittore e Napoletanista, autore del libro "Napoli 365 - Cose da fare a Napoli ogni giorno dell'anno". Parate, carri, alberi della cuccagna, re mangioni e piatti tipici, come in ogni storia napoletana che si rispetti.