Ecco come ti rilancio la fake news su Napoli: le "file in zona rossa per l'iPhone 12" di Scanzi e Nuzzi

È ben diverso dal caso Milano, con la ressa da Lidl per le simpatiche scarpe gialloblu, anzi si può definire una vera e propria fake news. Eppure c'è qualcuno in queste ore che sta additanto Napoli come interprete altrettanto "allegra" delle norme anti-Covid. Si tratta di Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore della trasmissione tv Quarto Grado, il quale su Twitter ha diffuso delle immagini scattate in città che ritraggono file relativamente lunghe per acquistare il nuovo iPhone 12.

In realtà le code sono molto ordinate e con tanto di distanza di sicurezza rispettata, ma fanno da spunto per un "Non cambieremo mai" accompagnato dalla frase – pare non di Nuzzi, ma comunque rilanciata dallo stesso – "Spiegatemi come si può verificare tutto ciò per iPhone 12 per un costo di 1200 euro. Questo avviene a Napoli e magari poi chiedono i sussidi dello stato!!”. Del resto siamo in piena Napoli neorealista, non è mica il 2020.

Un altro fine e attento analista, il sempre umile Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, la "rockstar del giornalismo italiano" come pure si autodefinisce, ha condannato l’episodio allo stesso modo o quasi: "La fila per l’iPhone 12 a Napoli (regione rossa…) dentro una pandemia. Non abbiamo speranze".

Peccato che però – come pure ha ricordato il sito Identità Insorgenti per primo – si tratti di foto (pubblicate da Marco De Simone) risalenti appunto alla data di uscita del nuovo modello di iPhone, al suo "day one", ovvero datate 13 novembre. Quando Napoli, cioè, era insieme a tutta la Campania ancora zona gialla.