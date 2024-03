Odio contro i meridionali, Feltri a processo: "La mia città preferita? Napoli"

Processo per rito abbreviato per Vittorio Feltri, che dovrà rispondere in un'aula di tribunale dell'accusa di istigazione all'odio raziale.

"Al Sud sono contro le autonomie perché vogliono vivere sulle spalle degli altri" e "I meridionali? In molti casi sono inferiori" sono solo alcune delle frasi che gli sono costate una denuncia da parte dell'ex senatore pentastellato Saverio De Bonis.

In un'intervista al Corriere della Sera l'ex direttore editoriale di Libero ha accolto positivamente il parallelo tra le accuse mosse a lui e quelle al generale Roberto Vannacci, nonché proposto il refrain della cultura buonista-woke per cui "non si può più scrivere o dire niente. Ora ti incriminano subito. A parte il furto o la rapina a me hanno contestato di tutto".

Feltri sottolinea di essere stato anch'egli discriminato a volte ("a me chiamano polentone da 100 anni...") e resta del parere che "il Sud non si è politicamente evoluto". Un Sud che però sottolinea di non odiare, anzi ha vissuto da piccolo in Molise e ci ha "vissuto benissimo". E aggiunge: "La mia città preferita in assoluto è Napoli. Ho sempre avuto amici napoletani. E parlo benissimo il napoletano".