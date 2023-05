La nuova vita degli ex operai Whirlpool: produrranno pannelli solari |VIDEO

La TeaTek ha presentato il piano industriale: 28 milioni per rilevare il sito di via Argine e riassorbire gli oltre 300 lavoratori licenziati dalla multinazionale. Inizio previsto per il 2025: "Esulteremo solo alla firma del contratto"

Sono salvi i 310 ex operai della Whirlpool Napoli, così come è salvo lo stabilimento di via Argine, abbandonato da tempo dalla multinazionale americana. La TeaTek ha vinto il bando di gara e ha rilevato l'impianto. Una notizia ufficiale già da alcune settimane, ma che è diventata ancora più concreta dopo che il 16 maggio, a Roma, l'azienda ha presentato il piano industriale da 28 milioni di euro. A Napoli si produrranno pannelli solari, uno dei settori più rilevanti per la TeaTek.

Oggi, 17 maggio, a via Argine i lavoratori si sono riuniti in assemblea per discutere delle novità. Dopo quattro anni di lotta e le promesse mancate da parte di tre Governi (Conte 1, Conte 2 e Draghi), succede di non credere a una cosa neanche se te la mettono nero su bianco. Ed è quanto sta accadendo agli ex dipendenti della Whirlpool. "Non è ancora il momento di festeggiare - spiega Vincenzo Accurso, delegato sindacale Uilm - Ci sono ancora passaggi da fare e tavoli di confronto per superare alcuni problemi".

Il primo tema ancora irrisolto è quello degli ammortizzatori sociali. Questi operai percepiranno la naspi fino al 5 novembre 2023, ma visto che da piano industriale il nuovo impianto non sarà avviato prima del 2025 c'è da capire come potranno sostenersi per oltre un anno. Secondo gli accordi, dovrebbe intervenire la Regione Campania con un percorso di formazione retribuita ma, al momento, manca un piano ufficiale.

Le parole di Sonia D'Aniello, operaia, descrivono al meglio lo stato d'animo di questo momento: "Siamo nervosi, ma non vittoriosi. Sappiamo che non è ancora finita. In quattro anni di batoste ne abbiamo prese tante. Io festeggerò quando firmerò un contratto e così facendo, cancellerò dalla mia vita quella lettera di licenziamento che ci ha portati fin qui".