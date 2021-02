Il nuovo vescovo di Napoli sul sagrato del Duomo per accogliere la gente: "E' sulla strada che si sperimenta la solidarietà"

Il tappeto rosso era pronto per accompagnare l'uscita di monsignor Domenico Battaglia sul sagrato. Ai lati dell'imponente portone della cattedrale il picchetto d'onore, e tanto di transenne di separazione tra le scale del Duomo di Napoli e il sagrato. Ma don Mimmo, come ormai affettuosamente lo chiamano i napoletani, ha sorpreso tutti ed è uscito dall'ingresso laterale, quello di sinistra, e si è recato tra le tante persone che lo attendevano.

Non si è sottratto ai giornalisti ma, soprattutto, ha voluto salutare e parlare con la gente e accogliere, uno ad uno, i componenti della "sua famiglia": una moltitudine eterogenea di persone di ogni età e con la pelle di diversi colori. "Siamo qui oggi per celebrare la bellezza della speranza - ha detto al nostro microfono - che è nell'essere capaci di aprire il cuore e lasciarci davvero raggiungerci dalla tenerezza di Dio", per poi concludere con un messaggio forte: "E' nella strada che si sperimenta la solidarietà".