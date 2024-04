Salvini a Napoli, sul pedaggio della Tangenziale: "Ci penserò"

Giornata proficua quella trascorsa a Napoli dal ministro per le Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini. Dopo l'incontro con amministratori, imprenditori, esponenti del partito a Pietrarsa, per presentare il programma di investimenti nell'ambito del ciclo di appuntamenti itineranti "L'Italia del sì", Salvini si è fermato a lungo a Palazzo San Giacomo: "oggi sono stato a parlare col sindaco di Napoli, con cui riusciamo andare al di là dell'ideologia: inaugurazione della metropolitana; alcuni lavori interrotti con cantieri da far ripartire; il progetto della Tangenziale a Napoli con Autostrade per l'Italia; gli interventi che come Ministero stiamo facendo sul porto e sull'aeroporto. Quindi conto di tornare spesso a Napoli, Ci sarei venuto lo stesso, però avere due persone che in Consiglio comunale portano alta la bandiera della Lega e l'interesse della comunità napoletana per me è un valore aggiunto", dice Salvini sottolineando l'adesione dei consiglieri D'Angelo e Brescia.

Il progetto di Autostrade per l'Italia nell'area Nord: la nuova Tangenziale

"Il sindaco mi ha sottoposto un progetto di Autostrade per l'Italia del valore di alcune centinaia di milioni di euro per liberare l'area ospedaliera e l'area Nord da una parte di traffico di code di caos - dice il ministro per le Infrastrutture - Mi sono impegnato a parlare con l'amministratore delegato di questo progetto".

A chi gli chiede della possibilità di eliminare l'odiato pedaggio della Tangenziale di Napoli, Salvini ribatte. "Non ho parlato onestamente di pedaggi. Si tratta di un concessionario privato e quindi io posso al massimo parlare col soggetto privato. Fatemi ragionare. Io prometto quello che dipende da me. Parlerò con lui sia della Tangenziale che del pedaggio.

Le elezioni regionali

Sulla questione delle regionali, Salvini dice: "la prossima scadenza delle elezioni regionali per la Lega per il centro.destra è fondamentale, perché nelle ultime occasioni il centrodestra si è diviso, ha perso tempo, ha litigato, non sempre ci ha creduto, mettiamola così, sia in Comune a Napoli che in Regione Campania. La prossima volta abbiamo il dovere di giocarci la partita fino in fondo. Anche perché dopo De Luca non ci sarà un altro De Luca e quindi la partita è aperta".

Il terzo mandato

Sul terzo mandato Salvini è trachant: "Sicuramente in democrazia contano i voti e il terzo mandato ce lo siamo votato da soli. Tutti gli altri, dal PD a Forza Italia, CinqueStelle, Fratelli d'Italia sono contro. Quindi ne prendo atto".

Chi potrebbe sedere a Palazzo Santa Lucia

"Sangiuliano ha qualche possibilità in più?", gli viene chiesto: "Sangiuliano fa il ministro della Cultura e lo fa bene", ribatte subito. Nessun nome sul possibile candidato della lega per la carica di Governatore e neanche spoiler sul terzo consigliere comunale che - pare - potrebbe presto fare il gran salto nella famiglia della Lega. "E' presto - dice Salvini - Fatemi pensare a oggi. Fatemi pensare alla Tangenziale, alla metropolitana e ad alcuni quartieri popolari di cui ho parlato col sindaco che hanno bisogno di manutenzione di gestione. Abbiamo parlato delle case popolari perché, ripeto, abbiamo parlato del salva casa che secondo me è fondamentale per sanare tutte le irregolarità interne. C'è anche il tema delle morosità, a Napoli e non solo a Napoli, degli inquilini delle case popolari, quindi si deve ragionare su come recuperare. Non fatemi entrare nelle dinamiche locali".

Brescia e D'Angelo

"Brescia - dice Salvini - l'ho conosciuto come ragazzo preparato e motivato. Non mi ha chiesto niente in cambio, né lui né Bianca. Anche perché - dice ridendo - non potrei dare assolutamente niente in cambio, visto che a Napoli e in Campania in questo momento non governiamoneanche un condominio. Però se uno ci crede può fare tutto. Io ho cominciato più o meno alla sua età (di Brescia, ndr. ) nei consigli comunali.Chi entra in Lega ha poco da chiedere e tanto da dare. Quindi non sono stato in grado di promettere alcunché, assolutamente".