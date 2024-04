Burrasca di Pasquetta: le immagini. In città conta dei danni: a Capodimonte tragedia sfiorata

Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco a Napoli e provincia, a partire dal tardo pomeriggio di Pasquetta, quando in pochi minuti il tempo è cambiato. Si è alzato un vento fortissimo che ha fatto montare il mare, come si vede nel video, costringendo alla fuga i tanti che avevano scelto la costa partenopea per trascorrere il Lunedì in Albis.

Una forte pioggia ha investito la città ma a creare problemi è stato soprattutto il vento che a Capodimonte ha rischiato di provocare una tragedia facendo crollare un grosso albero mentre transitava un motociclista. Per l'uomo, fortunatamente, nessuna conseguenza ma solo un enorme spavento.