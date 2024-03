Mascherati e vestiti come detenuti entrano al museo Mann|VIDEO

Il movimento per la libertà di Assange ha manifestato ieri, domenica 3 marzo, al museo Mann, in occasione della domenica ad ingresso gratuito.

Decine di attivisti di Free Assange Napoli si sono avvicinati ai sarcofagi del Mann paragonando l'attivista con Prometeo, il titano amico dell'umanità e del progresso che rubò il fuoco agli dei per darlo agli uomini, subendo poi la punizione di Zeus e finendo incatenato.

Assange cittadino onorario di Napoli

Dal 10 novembre scorso, grazie ad un'iniziativa dei consiglieri Sergio D'Angelo e Antonio Bassolino, Julian Assange, giornalista e attivista australiano fondatore di Wikileaks incarcerato dal 2019 in Gran Bretagna, è diventato cittadino onorario di Napoli. La cerimonia al Maschio Angioino, gremito di sostenitori, attivisti, esponenti della cultura e delle arti e anche una rappresentanza della comunità palestinese partenopea che ha tenute alte due bandiere della Palestina. La pergamena e la medaglia della città sono state ritirate da Stella Moris, moglie e avvocato di Assange.

"È un grande onore ricevere la cittadinanza onoraria di Napoli, che è una grande città europea. Sono davvero colpita dalla mobilitazione che c'è stata e che ritengo sia fondamentale per la libertà di stampa e per l'ingiustizia che Julian sta subendo", ha detto la moglie di Assange intervenendo al Maschio Angioino. "Julian sta soffrendo moltissimo per l'ingiusta detenzione: si trova in una delle peggiori prigioni d'Inghilterra da quattro anni e mezzo e rischia la condanna a vita negli Stati Uniti per qualcosa che non dovrebbe essere mai considerato un crimine: la libertà di stampa e il diritto di dire la verità". In caso di estradizione negli USA Assange rischia una condanna a 175 anni di carcere per aver pubblicato documenti secretati che hanno portato alla luce crimini di guerra.