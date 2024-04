Ascensore di Monte Echia: cosa succederà al biglietto dopo il 19 maggio

Oltre 25mila visitatori in 6 giorni, con una media di oltre 4mila utenti al giorno, l'Ascensore di Monte Echia recentemente inaugurato e finalmente entrato in funzione dopo un'attesa lunghissima, è decisamente la nuova grande attrazione della città di Napoli.

Biglietto: cosa cambia e quando

Tutto questo, chiaramente, spinge in direzione di un aumento del costo/corsa, peraltro già annunciato.

Sulla questione, a margine della conferenza stampa di presentazione del PizzaVillage, in calendario alla Mostra d'Oltremare, il sindaco Gaetano Manfredi ha spiegato: "Sul biglietto noi aspettiamo il 19 maggio, quando abbiamo deciso di chiudere la sperimentazione per fare una valutazione".

Turisti e residenti

"L'idea - ha aggiunto Manfredi - è eventualmente di aumentare il biglietto solo per i turisti. Chiaramente, però, dobbiamo capire tecnicamente come farlo. Insomma è uno studio che va fatto. È chiaro - ha aggiunto il sindaco - che adesso, con l'apertura della linea6 e con le aperture entro fine anno delle nuove stazioni di Centro Direzionale e Palazzo di Giustizia, l'offerta di trasporto in città cresce in maniera significativa. I numeri che facciamo crescono: noi trasportiamo decine di milioni di persone e questo ha un costo perché, chiaramente, il biglietto copre solo il 30%".

Risorse

Sulla questione il sindaco ha quindi concluso con un augurio: "Auspichiamo - ha infatti detto - che sia il Governo centrale sia la Regione diano un aiuto a questo grande sforzo che stiamo facendo, perché noi trasportiamo la gran parte dei cittadini della Campania. Siamo fiduciosi: abbiamo chiesto risorse aggiuntive e ci auguriamo di averle".