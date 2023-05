Andrea Sannino: "Onorato che il mio nuovo album sia lanciato nel momento in cui il Napoli vince lo scudetto" (VIDEO)

Oggi in tutta Italia e in buona parte del mondo i colori sono quelli del Napoli che ha vinto il suo terzo scudetto dopo un’attesa lunga 33 anni. Da Sophia Loren al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni; dai tifosi sfegatati come Renzo Arbore, Francesco Paolantoni, Vincenzo Salemme e il regista Paolo Sorrentino, quest'ultimo su Instagram si affida al suo Cardinale Voiello di The Young Pope, fino a un interista della prima ora come Fiorello che apre il suo Viva Rai 2 con un omaggio al Napoli, tutti hanno una parola, un pensiero per la vittoria onesta e faticata conquistata dai nostri campioni. Anche i Coldplay che il 21 e 22 giugno suoneranno allo Stadio Diego Armando Maradonna via Twitter si congratulano con la squadra.

Tra questi c’è il musicista Andrea Sannino super tifoso che proprio in questi giorni promuove il suo ultimo album, Mosaico. Per lui, come per tanti della sua generazione questo è il primo scudetto nitido, che non è frammentato dai ricordi sparsi dell’infanzia.

“Questo è l’ennesimo regalo che mi ha fatto la vita. Tengo molto al mio ultimo album, Mosaico e per me è un vero onore promuoverlo in concomitanza con il ritorno del nostro terzo scudetto” commenta quando lo intervistiamo via Zoom indossando una maglietta che ritrae Maradona a rimarcare di quanto sia felice di quello che è accaduto nelle ultime ore.

Mosaico, un album diviso in due

Dopo il successo di Abbracciame, Mosaico è il lavoro della maturità per Andrea Sannino. progetto discografico composto da 20 brani e diviso in due parti, la prima in uscita domani e la seconda di prossima uscita.

I 10 brani contenuti nel primo disco di questo progetto prendono spunto da una serie di ricordi, viaggi, amore, storie di vita e momenti poetici. Prodotto dallo stesso Andrea Sannino e Mauro Spenillo, che ha curato anche gli arrangiamenti, il disco vanta la partecipazione di Clementino (in “Oro”), Franco Ricciardi (in “Te voglio troppo bene”), Gigi Finizio (in “Nu raggio ‘e sole”) e Mario Biondi (in “Mai senza ’e te”).

“E’ un motivo per giocarci un po', per divertirsi con il pubblico. Oggi è tutto digitale per renderlo più interessante i lanciarli in due momenti separati in modo che le persone potranno comporre questo mosaico che poi è la mia faccia quindi a simboleggiare che io stesso sono composto da tanti pezzi, da tanti gusti, tanti generi, tanti colori e poi per condirlo ancora di più di gioco, di curiosità e di divertimento, abbiamo inventato dei contenuti, di realtà aumentata che è la prima volta che viene applicata in musica” racconta Andrea Sannino spiegando la scelta di separare in due momenti l’uscita.

La promozione di Mosaico è accompagnata da un’altra scelta singolare: creare un’app ANDREA SANNINO”, dove sarà possibile accedere a una serie di contenuti speciali prodotti con la tecnologia della realtà aumentata “La società Palumbo di Salerno ha generato qualcosa di pazzesco. Accedendo all'app, Andrea Sannino, si inquadra il disco fisico e all'improvviso dal tuo smartphone, comparirà un mio ologramma che si canterà delle canzoni in acustico, che ti racconterà dei segreti, delle curiosità, che chi non avrà il disco non potrà accedere”

Un’interazione di linguaggi che va ben oltre la musica in cui Sannino racconta aneddoti e curiosità legate anche alla collaborazioni che ci sono in Mosaico: “ Credo che il futuro, anzi, il presente della musica sia digitale. Dobbiamo arrivare a tutte le generazioni pensando anche più andremo avanti e più sarà difficile perché ci troveremo a stampare dei dischi e non avremo i dispositivi dove ascoltarli. Già nelle automobili non esiste più il dispositivo dei dei CD rom con l'app invece si può venire voglia di andare a scoprire il mondo segreto che c'è attorno a Mosaico

Le collaborazioni

In questo progetto che è un contenitore di emozioni e sfumature dove affronta la paternità, la sua crescita come uomo e musicista, la cosa più preziosa è la sinergia fatta con altri artisti.

Sono davvero tante le collaborazioni in Mosaico. C’è Franco Ricciardi con cui quest’anno ha condiviso anche il successo di “Un giorno eccezionale”, la nuova sigla di Domenica in, il programma di Rai 1 condotto da Mara Venier.

Poi ci sono Clementino e Mario Biondi due artisti che sono simboli della sua voglia di esplorare nuovi generi pur restando fedele alle radici del suo stile.

“Il napoletano non è un dialetto bensì una lingua, a mio avviso universale. Comprensibile nel sentimento anche per chi non è italiano” afferma Andrea Sannino “Ed è questo uno dei motivi per cui ho espresso il desiderio di duettare con un artista di calibro internazionale quale Mario Biondi: un siciliano che ama Napoli. Siamo abituati ad ascoltare la voce di Mario in lingua inglese, sentirlo cantare in napoletano è straordinario. Sono onorato che mi abbia affiancato in questo progetto” .