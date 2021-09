Ecco la piccola Amal, una marionetta gigante tra la folla a Napoli: di cosa si tratta

Le sue immagini, circondata dalla folla, sono state diffuse da "Napoli da vivere". La piccola Amal è una marionetta alta 3 metri e mezzo che raffigura una bimba siriana di 9 anni, simbolo dei rifugiati nel mondo.

A Napoli, nei giorni scorsi, Amal è stata in Piazza Plebiscito, Palazzo Reale e nel Rione Sanità. È stata una tappa del suo cammino a piedi - iniziato alla fine di luglio in Turchia - per trovare sua madre, per tornare a scuola e per cominciare una nuova vita

⠀

"The walk", questo il nome dell'iniziativa, è un percorso iniziato alla fine di luglio in Turchia e che terminerà a novembre prossimo nel Regno Unito. Un messaggio di speranza lungo 8mila km che coinvolgerà 8 paesi europei, tra cui appunto l'Italia.