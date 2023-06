Ingegneri del futuro: Autostrade punta su Napoli

"Puntiamo su Napoli perché riconosciamo le competenze di questa città e il fatto che questa struttura sia un polo di eccellenza". Con queste parole Gian Luca Orefice, direttore delle risorse umane del Gruppo Autostrade per l'Italia, ha salutato i 21 ingegneri che hanno chiuso il loro percorso nella Smart infrastructures Academy, insediata nella sede di San giovanni a Teduccio dell'Università Federico II di Napoli.

Un'esperienza frutto della partnership tra l’Università e Tecne, società del Gruppo Aspi. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, anche il presidente di Tecne Ennio Cascetta e il direttore del Dipartimento di strutture per l'ingegneria e l'architettura dell’Ateneo, Andrea Prota, che hanno consegnato ai ragazzi il diploma di formazione. La cerimonia di questa mattina è stata anche l’occasione per presentare alcune delle novità che saranno presenti nella prossima edizione e il bando per partecipare alla III edizione, che si svolgerà a partire dal prossimo autunno.

Tra le novità, il coinvolgimento di Amplia, società del Gruppo Aspi impegnata nella manutenzione, costruzione e ammodernamento delle infrastrutture: questa nuova collaborazione aprirà le porte a un duplice un percorso di formazione dedicato al mondo della progettazione e realizzazione. Ai 18 neolaureati che saranno selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese per tutta la durata del corso. L’ultimo mese di formazione sarà dedicato a una vera e propria esperienza professionale all’interno di una delle società del Gruppo. Al termine del semestre tutti gli studenti saranno valutati per l’inserimento in un percorso lavorativo nel Gruppo Autostrade per l’Italia.