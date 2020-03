Primi piatti: 10 ricette facili e veloci

I primi piatti sono parte fondamentale della tradizione culinaria italiana. Con pochi e semplici ingredienti, se ne possono ottenere di belli e buonissimi.

Spaghetti, linguine, mezze maniche, penne e persino lasagne... spazio alla creatività e alla fantasia per dei piatti veloci, ma sempre gustosi.

Ecco allora una carrellata di 10 primi piatti facili e veloci da preparare:

- Partiamo da un classico partenopeo, i rigatoni (o mezzi rigatoni) con sugo di pomodoro e ricotta: un primo piatto ricco, corposo, avvolgente. Aggiungeteci anche un po' di provola affumcata a tocchetti e avrete un piatto davvero irrestistibile, pronto in pochissimo tempo e con poche e semplici mosse. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Restando in tema di 'classici' facili e veloci: andate sul sicuro anche con un meraviglioso piatto di mezze maniche rigate (o pennette, mezzi rigatoni...) con un semplice sugo di pomodoro, arricchito con provola o fiordilatte filante e parmigiano. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Immancabile in dispensa, il tonno sott'olio (scegliete sempre dei filetti grandi e di buona qualità) è un utilissimo alleato in cucina, soprattutto per preparazioni veloci. Partiamo da un classico primo in bianco, facilissimo: le linguine con tonno e capperi. Aggiungeteci anche un po' di succo e buccia di limone e avrete un piatto delicato e saporito, pronto in men che non si dica. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- E per la versione rossa, invece, linguine (o spaghetti) al sugo di pomodoro, con tonno e olive. Un classico dei pranzi veloci, ma sempre buonissimo. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Per avere un piatto facile e veloce, non è detto si debba rinunciare a dei golosi primi al forno. Anche lasagne e pasticci si possono preparare in poche mosse e con ingredienti semplici, che non richiedono tempi lunghi di preparazione prima di infornare. Un esempio? La lasagna con stracchino e prosciutto cotto. Buonissima, ricca e facilissima. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Ancora, se siete vegetariani o se, semplicemente preferite le verdure o, meglio ancora, li avete già pronti e non vi va di servirli come contorno: optate per una meravigliosa lasagna con stracchino, provola e broccoli, velocissima, dal sapore 'morbido' e delizioso. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- E che dire di un bel pasticcio di tagliatelle? Troppo lunga la preparazione? Neanche per sogno! Provate il nostro pasticcio di tagliatelle con pesto e stracchino. Avvolgente e goloso all'interno e con una crosticina croccante e sfiziosa in superficie. Imperdibile. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Torniamo, ora, a qualche piatto fresco e dai sapori mediterranei. Da provare assolutamente gli spaghetti con pomodorini e pangrattato. Semplicissimi, cremosi e tanto saporiti. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Dal sapore ricco e delicato, anche le mezze maniche con zucchine e scamorza. Un primo davvero delizioso. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

- Chiudiamo con un primo dal sapore davvero speciale: le mezze maniche cremose ai pistacchi. Una ricetta semplicissima, ma che conquisterà tutti. Cliccate qui per la ricetta completa di foto-tutorial

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E se non bastassero, cliccate qui per le ricette di tanti altri primi facili e super golosi