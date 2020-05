Coronavirus, notizie e aggiornamenti su Napoli e provincia dell'11 maggio

Tutti gli aggiornamenti a Napoli e provincia sull'emergenza Coronavirus.

11.30 - Un altro caso a Portici, il sindaco Cuomo: "Imbecilli"

Non usa mezzi termini il sindaco di Portici Enzo Cuomo: "Vedo ogni giorno un branco di imbecilli che usano la mascherina solo se intercettati dalla Municipale. Così il ritorno alla normalità si rimanda sempre"

11.15 - Assembramenti in strada, il sindaco di Bacoli chiude alcune aree della città

Chiusura di alcune aree comunali per contrastare gli assembramenti in strada che si sono verificati negli ultimi giorni. Questa la decisione del Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione annunciata alla cittadinanza con un post su Facebook (Le parole del sindaco).

10.50 - Estate con caldo record: disagi per le mascherine

Temperature estive in arrivo dal 13 maggio a Napoli e in tutta la Campania. Secondo le previsioni meteo da mercoledì 13 maggio e per tutta la settimana, con picco giovedì 14 maggio, le temperature supereranno i 30 gradi a Napoli.

Secondo le anticipazioni de IlMeteo.it l'estate 2020 dovrebbe essere molto calda, a causa dell'anticiclone africano, che causerà non pochi problemi nel caso di obbligo prolungato anche nei mesi estivi delle mascherine a causa dell'emergenza Covid-19. Le previsioni sono di temperature sopra le medie, fino ad oltre +2°C, con valori già oltre i 30°C.

9.20 - Troppa gente in strada, il sindaco di Pozzuoli: "Richiudo il lungomare nel weekend"

"Vergognoso quanto accaduto.Forse non avete capito: non siamo tornati alla normalità", denuncia Figliolia.

8.00 - Chiede di far indossare la mascherina: vigile pestato a sangue dalla baby gang

Aveva anche chiesto al gruppo di aggressori di evitare assembramenti, venendo poi picchiato selvaggiamente nel napoletano.