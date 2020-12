De Luca: "Fronte comune contro lo scippo di risorse al Sud"

Intervento alla Cisl del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Oltre che parlare nel corso di una diretta video su Facebook, il governatore ha scritto: "In questi anni la Regione Campania ha fatto scelte e investimenti molto importanti per il lavoro, lo sviluppo e la crescita. Durante la prima ondata della pandemia, ci siamo fatti carico di un Piano Socio Economico da 1 miliardo e 17 milioni per aiutare le categorie in difficoltà".

"Ora abbiamo davanti mesi ancora molto difficili – è andato avanti De Luca – Non ci possiamo permettere di perdere tempo e risorse preziose sulla nuova programmazione europea. Contiamo fin dalla prossima primavera, bruciando le tappe, di farci approvare il nuovo programma operativo per essere subito pronti a fare nuovi investimenti".

."Per questo – ha concluso De Luca il messaggio scritto che ha anticipato il suo intervento in diretta social – dobbiamo fare fronte comune contro lo scippo di risorse al Mezzogiorno. È un’occasione che non possiamo permetterci di sprecare".