Torna 'Mare Fuori' con Fiorello, Biggio, Casciari e... Pietro Castellitto|VIDEO

Se cresce l'attesa per 'Mare Fuori', al ritorno il 1° febbraio, la versione tutta da ridere targata 'VivaRai2!' ha già fatto il suo ritorno nelle case degli italiani. Fiorello, Biggio e Casciari tornano ad interpretare 'Rosario Fuorello', 'Fabrizio Braccio' e 'Mauro Guardiani', insieme a 'Rosa Rottweiler' in un'esilarante parodia della serie tv Rai di successo. Con loro, questa volta, anche un ospite speciale: Pietro Castellitto, per l'occasione 'U Castellitt'.

E non poteva mancare la battuta di Fiorello sul personaggio di Ciro Ricci: "Mi avevano promess' che m'avisser resuscitat - la gag dello showman in un napoletano imperfetto -. E' a quarta serie e non mi hanno ancora resuscitat'. E allora vi spoileriamo tutt cos! Lo sapete chi c'era dietro la colonna, o' sapit chi è muort? La colonna!".