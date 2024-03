Le sorprese di Mare Fuori 4. Incontro con Panarella e Pirozzi, rispettivamente Cucciolo e Micciarella | VIDEO

Manca davvero poco per la conclusione di Mare Fuori 4 che dovrebbe essere su Rai 2 il 27 marzo. Chi ha visto il box set con tutti i nuovi episodi su RaiPlay senza perdere ancora altro tempo sa chi resta e chi ha salutato per sempre il suo personaggio, del resto, il web e i social, decifrando foto e post degli account ufficiali dei beniamini di Mare Fuori alcune tracce che hanno dato il via a congetture e ipotesi, hanno fatto la loro parte nel far trapelare su tutti (qualche giorno fa proprio Matteo Paolillo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che potrebbero confermare le voci del suo addio a Edoardo Conte).

Quando ha metà gennaio attori e il produttore Roberto Sessa hanno incontrato la stampa, hanno detto chiaramente che quest’anno si sarebbero preparati i fazzoletti perché alcuni pilastri avrebbero lasciato la serie, mentre nuovi protagonisti si sarebbero fatti spazio dando un punto di svolta a quello che sarà Mare Fuori 5 con storie inedite.

Non si spoliera nulla se già riveliamo che Cucciolo e Micciarella sono i due personaggi che quest’anno sono stati preponderanti diventando via, via sempre più essenziali, non sorprenderà nessuno se in Mare Fuori 5 diventeranno centrali.

La storia dei due fratelli Luigi e Raffaele Di Meo sollecita ad affrontare tematiche che vanno anche oltre la criminalità, la scelta di come e se si vuole cambiare vita. Si affronta il conflitto del coming out, non sempre facile da fare in età adolescenziale e, soprattutto, in alcuni contesti; l’intolleranza e omofobia che arriva dalla propria famiglia; il crescere prima del tempo ricoprendo ruoli di responsabilità e quindi, decidere di intraprendere una strada legata al mondo criminale, può sembrare l’unica a cui si può accedere. Essere fratelli e anteporre tutto e tutti in nome della famiglia. Tutte cose costruiscono la vicenda di Cucciolo e Micciarella e caratterizzano il modo in cui Francesco Panarella (Luigi alias Cucciolo) e Giuseppe Pirozzi (Raffaele detto Micciarella) li hanno costruiti.

L’incontro con Panarella ‘Cucciolo’ e Pirozzi ‘Micciarella’

Si è ripetuto spesso che Mare Fuori 4 è segnata dalla maturità. Il cambiamento è inevitabile, ma la crescita personale è una scelta che richiede coraggio. Bisogna decidere in che modo e verso dove orientare la propria vita, il proprio viaggio. Chi non lo fa permette ad altri di farlo per lui. La libertà non è solo fuori dal carcere, è anche una conquista interiore dettata dal coraggio di scegliere.

E’ ciò che accade a Cucciolo e Micciarella. Luigi gli eventi lo spingono a sperare di poter affiancare Rosa nel clan Ricci diventando un camorrista. La sua storia d’amore segreta con Milos (Antonio D’Aquino) rischia di mandare i suoi piani in fumo, non solo perché essere dichiaratamente gay in IPM potrebbe essere rischioso, ma anche per l’ostilità che il fratello Raffaele non perde occasione di dimostrare non accettando la sua omosessualità. Dopo la scoperta dell’omosessualità di Luigi, prende le distanze da lui avvicinandosi a Edoardo. Micciarella è una testa calda, ma nel corso della quarta stagione riesce a crescere e a maturare grazie all'aiuto e alla pazienza di Luigi, che per lui è anche una figura paterna.

Noi di NapoliTODAY abbiamo incontrato Francesco Panarella e Giuseppe Pirozzi. Sono due ragazzi molto compiti. Entrambi hanno la testa sulle spalle e stanno vedendo il set di Mare Fuori come un’occasione unica per iniziare a formarsi, per capire cosa significa prendere la recitazione seriamente dove ci sono anche gli oneri, che non sempre a quell’età si riescono a digerire.

Francesco è un ragazzo garbato. Ha una galanteria d’altri tempi, rara da vedere in un giovane della sua generazione. Anche lui quest'anno è salito sul palco del Festival di Sanremo per recitare il monologo contro la violenza di genere.

Giuseppe è un adolescente ma con un alto senso di responsabilità che lo fa sembrare molto più grande. Il teatro l’ha respirato in fasce visto che suo padre è Vincenzo Pirozzi, il regista teatrale che con i suoi laboratori organizzati al Rione Sanità contribuisce ad avvicinare all’arte i coetanei di Giuseppe, cercando di toglierli alla strada.

Giuseppe, già da piccolo, ha avuto occasioni importanti. Ha lavorato gomito a gomito con Silvio Orlando ne Il Bambino nascosto di Roberto Andò; è stato protagonista nel film indipendente Piano, Piano dove ha ritrovato Massimiliano Caiazzo. L’occasione importante però arriva con il progetto Mare Fuori e, nello specifico, con il musical omonimo diretto da Alessandro Siani che dopo aver fatto il botto al Teatro Augusto di Napoli, ha fatto meta al Teatro Brancaccio di Roma. Lui, insieme a Maria Esposito, Antonio D’Aquino e Antonio Orefice, è tra i volti presenti sia nella serie che nello spettacolo.

Tutte esperienze dove lui sta attingendo il più possibile per imparare questo mestiere.

Non ha mollato gli studi, anzi, si sta destreggiando tra i palcoscenici italiani e i banchi di scuola del dell'Istituto Alfonso Casanova dove studia Linguaggi e Tecniche della Progettazione e Comunicazione Audiovisiva.

È un perfezionista e stare su quei palcoscenici per Mare Fuori – il musical dove riprende i panni di Micciarella, lo aiuta a non sbagliare più: “La cosa bella del teatro è che tu sai che hai fatto una sciocchezza, mentre il pubblico no. Poi, certo, è ovvio che non sia contento se sbaglio, ma mi piace il fatto di impegnarmi per fare meglio la replica successiva. Fare Mare Fuori in teatro è un'esperienza incredibile che ti tiene in forma. Vedere ogni volta la sala piena e ricevere tutti quegli applausi è stato un regalo immenso”.