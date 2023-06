Siparietto Spalletti-ultras a Castel Volturno: i tifosi azzurri regalano al mister il volante della Panda | VIDEO

Sta facendo il giro dei social nelle ultime il simpatico siparietto andato in scena a Castel Volturno tra Luciano Spalletti ed una delegazione di ultras azzurri. Nel video i tifosi appaiono incappucciati, simulando di essere gli autori pentiti del furto della famosa Panda rubata al tecnico un anno e mezzo fa. In uno scatolone c'è in omaggio per il mister proprio il volante dell'auto e i cd di Pino Daniele di cui parlò l'allenatore, al quale gli ultras hanno consegnato anche una targa ed una lettera di ringraziamento prima dell'abbraccio finale.

(Video tratto dal profilo TikTok @sasysport822)