Nuove maglie Napoli, Peppe Iodice ad Armani: "So' tale e quale a primm..." - VIDEO

Solo qualche giorno fa la SSC Napoli ha ufficializzato le nuove divise per la stagione 2021/22 che, per gli azzurri di Spalletti, inizierà domani contro il Venezia. Le maglie sono autoprosotte e - grande novità - presentano come sponsor tecnico la grande firma della moda Giorgio Armani.

Dalla presentazione ufficiale in poi sono stati tanti i commenti di esperti e tifosi. Anche Peppe Iodice, comico napoletano, non ha voluto far mancare la sua opinione e in un video, postato sui social, lancia il suo personale messaggio ad Armani. Un video tutto da vedere e da ridere.