Peppe Iodice e le istruzioni per Capodanno: "Non ci facciamo come la sfravecatura"

"Abbiamo deciso di non stare a casa a farci come la sfravecatura altrimenti il 6 gennaio chi vi guarda?". A modo suo, Peppe Iodice chiama a raccolta i napoletani per il Capodanno in piazza 2023-24. Ancora una volta sarà lui, con la squadra del Peppy Night, a condurre il concertone di fine anno. Evento che vedrà la partecipazione di molti artisti, tra cui Arisa, Francesco Cicchella, The Kolors e, ad accompagnare nel nuovo anno, il maestro Enzo Avitabile con i bottari.