Via Girolamo Santacroce: elevato rischio cadute in caso di pioggia

Sono anni che si assiste a continue cadute di scooter e moto in Via Girolamo Santacroce a Napoli. Stasera a causa della pioggia ennesime cadute. Addirittura tre contemporaneamente. In caso di pioggia l'asfalto ormai consumato risulta estremamente scivoloso. Ed in caso di frenata, anche minima, ed anche ad andature assolutamente contenute , ci si ritrova a terra. Posso dire senza ombra di smentita alcuna che negli ultimi anni parliamo di oltre un centinaio di cadute. In alcuni casi sono dovute intervenire anche ambulanze o automobilisti di passaggio hanno accompagnato al pronto soccorso i malcapitati. L'ultimo intervento di ripavimentazione del manto stradale risale a circa 15 anni fa. Ormai tutta la corsia ex preferenziale è caratterizzata da buche scaturite dall'asfalto ormai consumato nelle quali si vede la vecchia pavimentazione di porfido che fu coperta oltre 15 anni fa oltre come detto dall'asfalto consumato ormai viscido. Chiaramente risultano pressoché assenti e disattese le più elementari norme di manutenzione del manto stradale a Via Girolamo Santacroce che sopporta un costante traffico veicolare e di mezzi pesanti di proporzioni notevoli. Già solo per questo motivo sarebbe necessaria una periodica manutenzione mentre tutta la strada è caratterizzata da pezze di asfalto , buche, rattoppi e avvallamenti che la rendono particolarmente rischiosa.

Il tutto a rischio ed in danno ai tanti utenti che l'attraversano e che troppo spesso scivolano riportando lesioni e danni materiali e patrimoniali. In ultimo è opportuno ricordare che per questa strada erano stati stanziati dalla precedente consiliatura ben €2.300.000 per il totale rifacimento sia della strada sia degli arredi urbani. Non è possibile che il Comune di Napoli non né sia a conoscenza. E' viceversa sicuro che non ritiene importante l'incolumità fisica dei sui cittadini e la manutenzione lì dove in particolare risulta del tutto assente da tre lustri.