Nuovo camion in giro per l'Italia contro la violenza sulle donne

Buongiorno, mi chiamo Ilaria e vorrei condividere con voi un’iniziativa che la società di trasporti della mia compagna ANNA RUSSO (Elgiobian Autotrasporti) porta avanti con onore. Di recente hanno acquistato un nuovo camion e l’hanno fatto dipingere di rosa, inserendo poi delle scritte contro la violenza sulle donne, una vera novità su Napoli. Il nostro obbiettivo è quello di diffondere un messaggio forte e positivo, sensibilizzando ancora di più il pubblico sull’importanza di contrastare la violenza sulle donne. Il camion presto girerà per tutta Italia. Vi invito a dare uno sguardo al mio ultimo video postato su TikTok (@ilariasorrentino_travel) dove mostro i dettagli del camion. Riteniamo che questo possa avere un impatto social significativo e saremmo entusiasti di poter collaborare per amplificare questa voce. Grazie per il vostro tempo e la vostra considerazione.