Sorrento calcio in serie C ma senza stadio. Solo chiacchere dalla politica locale

E LO STADIO DOV'È? Siamo a settembre e non esiste un solo documento ufficiale su albo pretorio o portale gare riguardante i lavori di adeguamento del Campo Italia ai campionati professionistici di calcio. Silenzio assoluto, ogni giorno che passa è un passo in più verso il ritorno al dilettantismo. E dire che c'era nel programma del candidato ora eletto sindaco, ma mai inserito nel programma delle opere triennali. In altre città in cui sono necessarie opere di adeguamento non si perde tempo e si agisce, qui i tifosi stanno alle chiacchiere del sindaco, sempre a fare gli scendiletto al potente di turno, all' occasione regalategli pure una targa come avete fatto con i sindaci precedenti, tanto ormai la targhetta non si nega a nessuno. P.S. il Sorrento gioca a Potenza le gare casalinghe, che fine ha fatto l'accordo sbandierato sui giornalini locali fatto con il sindaco di Caserta per giocare le gare casalinghe al Pinto?