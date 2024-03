Situazione di enorme disagio

Incendio aArenaccia 24 dicembre 2022 Postain arrivo femme01@inwin... 20:14 a me Salve, mi chiamo Addolorata Testa e vivevo fino alla notte tra il 23 e 24 dicembre 2022 in via Arenaccia 176 notte in cui nel Supermercato Sigma sottostante si sviluppò un incendio che si estese fino al 3 piano del condominio 176. lo abitavo al primo piano e metà casa è distrutta mentre l'altra metà è tutta nera di fuligine. Ad oggi le assicurazioni non hanno pagato. Nessuno si è interessato mai di come viviamo. Parlo x la mia situazione in quanto malata oncologica. Ad oggi dormo ancora su una poltrona appoggiata a casa di una parente. Il condominio ha riportato alcuni danni ma mi spiace dirlo l'amministratore non è in grado di gestire la situazione. Come si può intervenire? Vorrei tornare in casa ma non posso se prima non viene attaccata la corrente elettrica bonificata e rifatta.Grazie x l'interessamento Dora Testa. Inviato da Libero Mail Mario Costagliola 20:20