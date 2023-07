Presidenza della Repubblica Italiana: Croce Mini di Gala Cavaliere al merito della Repubblica Italiana OMRI Medaglia Attilio De Lisa

Gallery





Che si aggiunge all'onorificenza del 27 Dicembre 2018 firmata dal Presidente Sergio Mattarella e ricevuta in data 2 giugno 2019 presso la Prefettura di Salerno in Piazza Giovanni Amendola da parte del Prefetto Francesco Russo oltre al Distintivo esposto sulla giacca. Quindi il Cavaliere Attilio De Lisa adesso è in possesso del Kit completo di onore alla nostra Patria e Democrazia Italliana. Inoltre evidenzia che è dipendente di ruolo dell'ASL Salerno Sanità Italiana Regione Campania presso la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero Ospedale dell'Immacolata di Sapri, Presidente della sezione Comune di Sanza Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno-Consigliere Provinciale A.N.C.R. Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento e cattolico cristiano praticante della diocesi di Teggiano-Policastro di cui Cavaliere dell'Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica. Infine la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate oltre la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via, Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica. Cavaliere Attilio DE LISA