Barittico: un vasto Menu di Pasqua curato nei minimi dettagli per grandi, piccini e vegetariani

Barittico nel corso degli anni ha avuto un’evoluzioneproponendo piatti sempre più ricercati, è il luogo ideale dove potete coniugarela tradizione napoletana con il sapore del mare, un’esperienza culinaria,ricercata, che si appresta a una visione sostenibile, difatti, Chef VittorioZigarelli, non solo crea e propone piatti con prodotti che variano da stagionea stagione ma è sempre più attento e impegnato a crearne di nuovi per unasostenibilità circolare.Con l’arrivo della Primavera e se siete a Napoli, Baritticoper la giornata di Pasqua, il 31 marzo, propone un Menu ad hoc per l’occasione,curato nei minimi dettagli per grandi e piccini, con un’alternativa per ivegetariani e una selezione di vini che accompagneranno ogni piatto. Il locale è a disposizione per la vendita del Tortano diMare su prenotazione.Di seguito il Menu da 6 portate:AntipastiTortano di mare Mini bun con mortadella di tonno e ricotta salata PrimoLasagne all’uovo con totani patate, piselli e provolaSecondoPolpettine di pesce spada con piselli e patate Pre – dessertSgroppino al limone bagnato alla grappaDessert: Pastiera napoletana classicaMenù vegetarianoAntipastoCrocchè con crema di provolaPolenta fritta ai funghi con crema di porro e patatePrimoLasagna di piselli, patate e provola.SecondoMelanzana al forno ripiena di puree di melanzane, parmigianoreggiano e pane su crumble di pomodoro, olio al basilico e pane ricoperta disalsa alla provola e di pomodorini del piennoloPre dessertSgroppino al limone bagnato alla grappa.DessertPastiera napoletana classicaVino ogni due persone a scelta tra: Greco di tufo il Vino ela Luna o in alternativa Chardonnay Nals Magreid.Il costo a persona del Menu adulto è di 50 euro mentre per ibambini è di 15 euro.