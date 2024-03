ANIMA NERA CANI RANDAGI AD UN ANNO DALL'ULTIMO SINGOLO LA BAND PUBBLICA UN BRANO DAL TEMA PROFONDO

Gli Anima Nera con il loro nuovo singolo "Cani Randagi" danno il via ad una profonda riflessione sull'umanità e l'empatia. Ad un anno dall'ultima pubblicazione, la band esce con un brano ispirato dalle tragiche vicende di cronaca dell'estate 2023, in cui alcuni clochard sono stati vittime di violenze assurde e gratuite, questo brano si trasforma in una denuncia potente sul disagio umano e sociale. "Cani Randagi" va oltre il mero racconto degli eventi, offrendo un' analisi delle scelte di vita, libere o forzate, e del destino delle persone emarginate dalla società. Come cani randagi, queste persone sono abbandonate da tutti e considerate invisibili dalla maggior parte delle persone. Il singolo porta alla luce una realtà spesso ignorata e sottolinea l'importanza di non voltare lo sguardo di fronte alle ingiustizie e al dolore degli altri esseri umani. "Cani Randagi" non è solo una canzone, ma un messaggio di solidarietà e compassione per coloro che sono ai margini. Gli Anima Nera ci invitano a guardare oltre le apparenze e a tendere una mano a chi è meno fortunato di noi. Gli Anima Nera nascono ufficialmente nel 2013, con l’obiettivo di mischiare poesia e musica e dare un taglio personale al proprio repertorio, interamente composto da inediti. Il risultato è un mix di rock e canzone d’autore molto riconoscibile. Vantano una ricca esperienza live, nella quale spicca la finale regionale di Sanremo Rock. Nel 2017 esce il primo concept album “Terzo Incomodo”, seguito da “Amantide” l’anno successivo. Produzione e grafica di questi due lavori sono stati curati interamente dalla band stessa. Dopo un ulteriore periodo di palchi, nel 2022 esce il singolo “Musica” con l’agenzia di management Sorry Mom!, seguito da "Dorian Gray". Nel marzo 2024 esce il toccante singolo "Cani Randagi". Per il video che accompagna il brano abbiamo scelto di raccontare la storia di un clochard che nel suo girovagare trova una chitarra e un foglio su cui scrive un testo, che il vento trasporta fino a noi lasciandolo cadere a terra. Una volta nelle nostre mani noi ne facciamo una canzone come metafora della continuità e della non indifferenza al mondo che ci circonda.