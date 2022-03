Porzio apre una nuova pizzeria: la dedica per l'Ucraina è emozionante - VIDEO

Il noto pizzaiolo ha aperto un nuovo ristorante in città

Errico Porzio, il noto pizzaiolo napoletano, molto amato e seguito sui social, ha aperto una nuova pizzeria a Napoli, precisamente a Piazza Carlo III. Porzio, come si vede dalle immagini, è sembrato particolarmente emozionato e il motivo non è per niente banale.

Il pizzaiolo, infatti, ha dedicato un pensiero all'attuale guerra in Ucraina, augurandosi che presto possa tornare la pace. "Questa è la mia undicesima inaugurazione ed ha un sapore particolare. Di solito il nastro che si taglia è rosso, ma in questo caso ha due colori: giallo e blu. Sono i colori dell'Ucraina e, quindi, a tagliare il nastro ci poenserà Svetlana che è la moglie di un nostro storico pizzaiolo. L'augurio è che questa guerra possa finire al più presto".