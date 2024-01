La piscina Acquachiara apre gratis alla città

La piscina Acquachiara al Frullone, in via Marco Rocco di Torrepadula, sarà aperta anche la domenica: a decidere la novità il presidente Franco Porzio con l'obiettivo non solo di promuovere ulteriormente le attività agonistiche ma anche di favorire la socializzazione.

Ogni ultima domenica del mese la piscina sarà infatti accessibile gratuitamente dalle ore 7.30 alle ore 13.30 non solo per gli associati Acquachiara, ma anche ad associazioni del territorio impegnate per l’educazione, la legalità, la salute e agli interessati a partire da questa domenica, 28 gennaio (chiaramente la prenotazione è obbligatoria, contattando i numeri dell'impianto).

“E’ una bella sfida organizzativa e sociale – dichiara il campione olimpico Franco Porzio presidente Acquachiara – che ribadisce il nostro impegno per la promozione dello sport di tutti e per tutti. Il mondo Acquachiara è molto variegato: agonisti, amatori, bambini ed anziani, nuoto e pallanuoto, nuoto sincronizzato. Vogliamo offrire davvero a tutti, sia associati che non iscritti all'Acquachiara, la possibilità di vivere a pieno lo sport per migliorare la salute del corpo e della mente e favorire la solidarietà sociale”.

