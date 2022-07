Peppe Iodice telefona a Dybala: il video tutto da ridere

Dopo il passaggio dell'argentino alla Roma e l'affare sfumato per il Napoli

Con la sua solita ironia, Peppe Iodice ha provato a mitigare la delusione dei tifosi del Napoli dopo il mancato arrivo di Paulo Dybala. Appena arrivata la notizia che il fantasista argentino aveva scelto la Roma, il comico ha inscenato una delle sue classiche telefonate. “Chiamando” il fuoriclasse argentino ha provato a ipotizzare i motivi del suo mancato approdo in azzurro. Qualche frecciatina al presidente Aurelio De Laurentiis, non proprio di maniche larghe quando si tratta del mercato, e tante battute per provare a sdrammatizzare e strappare un sorriso ai tifosi azzurri.