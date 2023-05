Il comico presenta così la puntata de Le Iene in cui sarà protagonista con la sua particolare scommessa

Il comico napoletano Francesco Paolantoni ironizza ancora sulla vicenda che tante polemiche ha suscitato, ovvero la sua "passeggiata" - seminudo, con una sola pentola di pasta e patate a coprirlo - sul lungomare di Napoli in occasione dello scudetto azzurro.

Frutto di una scommessa fatta a Le Iene, sarà proprio la popolare trasmissione tv stasera a trasmetterne testimonianza.

Paolantoni ironicamente sottolinea come sarebbe meglio non guardare la trasmissione a causa del video "scandaloso". "Un uomo col sedere da fuori e brutto! Fosse state Brad Pitt o una bella donna tanto quanto...Ma poi dove credeva di stare? In una città ironica?".