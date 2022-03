Paolantoni parla della guerra e canta: "'O Russ è n'omm e m..." - VIDEO

Il comico partenopeo riesce a strappare un sorriso anche in momenti drammatici

Francesco Paolantoni riesce a strappare un sorriso anche quando si toccano argomenti delicati come la guerra. Il comico napoletano, con il suo stile inconfondibile, parla brevemente dell'attuale guerra in Ucraina che arriva dopo oltre due anni di pandemia mondiale.

Dopo aver espresso il proprio pensiero, Paolantoni intona un noto motivetto di Scugnizzi (film di Nanni Loy del 1989). In particolare, il comico, ha iniziato a cantare: "'O Russ è n'omm e m...". Il video è diventato virale in poche ore, raccogliendo un bomm di like e commenti.