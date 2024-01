Lo sfogo di Giuseppe (Il mio viaggio a Napoli): "Il cibo locale non va bene, la pasta neppure. Che dobbiamo mangiare?"

"Ora devo sfogare e lo devo fare in napoletano. Mangiamo il cibo locale e ci scrivete non pensate all'igiene e ai rischi. Prendiamo pasta e ci dite che non si va all'estero per ordinare piatti italiani che in Paesi lontani non sanno fare. Ma mi dite cosa dobbiamo fare? Perché così non riesco a campare. Mettiamoci d'accordo".

E' lo sfogo sulla pagina Il mio viaggio a Napoli di Giuseppe Russo durante la vacanza in Thailandia a Phuket e Bangkok. All'influencer napoletano e alla fidanzata Federica Franco non sono piaciute le continue critiche dei follower sotto ai video della coppia durante la vacanza in Asia.