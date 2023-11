Aestetica Napoli chiude con numeri record tra tante novità e un occhio al sociale - VIDEO

Bellezza e solidarietà protagonisti alla Mostra d'Oltremare, alla ventiseiesima edizione di Aestetica che con 500 marchi rappresentati da 160 aziende nazionali e 30 aziende straniere si conferma uno degli eventi più importanti per gli addetti del settore beauty and wellness e il secondo in assoluto in Italia. “Un risultato notevole, dovuto alla partecipazione di tanti professionisti che rendono Aestetica un punto di riferimento fondamentale per il settore. E quest’anno, con la bellezza abbiamo deciso di ‘coltivare’ anche la solidarietà sostenendo le importanti iniziative della Fondazione Santobono Pausilipon” dice Emilio Marzoli, presidente di Aestetica.

Visitato da oltre 40mila persone, il Salone si estendeva per ben 12.000 mq.

Tante le novità da provare, come la “bubble hair mask”, una nuova maschera lisciante/arricciante per i capelli. I refill per creme e unguenti che consentono di risparmiare e salvaguardare l'ambiente. Cosmetici dall'effetto magico per donna e anche uomo; colori di semipermanente glitterati che dettano il nuovo trend della cosmesi assieme a matite coloratissime vegane, senza parabeni e trattamenti fantascientifici per lisciare, rimodellare, rimpolpare, depilare e rilassare. E tra gli stand più gettonati dal grande pubblico per originalità e varietà sicuramente quello della talentuosa Benedetta Riccio make up artist e founder dell'omonima azienda del settore make-up, che ogni giorno ha accolto i visitatori in un outfit ispirato al favoloso mondo di Barbie