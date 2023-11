Gianluca Vacchi e Giuseppe Scicchitano: il re dei social incontra il re dei crudi di mare ed è subito magia

"Non credo ai sogni, credo negli obiettivi. Perché i sogni restano sogni e li fai mentre dormi. Gli obiettivi sono quelli che vuoi raggiungere e sei disposto anche a perdere il sonno per farlo… perché in questa vita NESSUNO ti regala niente! Onorato e felice di essere stato scelto per il terzo compleanno di Blu Jerusalema, figlia di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca": così Giuseppe Scicchitano, rampollo de La Figlia del Marinaro e patron dell'elegantissimo Innovative di via Foria, commenta su Instagram l'avventura che qualche settimana fa lo ha portato a Bologna, nella tenuta da sogno dell'imprenditore da 22,5 milioni di followers, tra i più seguiti in assoluto per la sua vita extra-ordinario all'insegna del lusso.

Nel giardino della tenuta di Vacchi, Scicchitano ha allestito un sensazionale banco dei crudi: trionfo di gamberi rossi, ostriche, tartufi di mare, scampi, tartare di tonno, finger di polpo per un indimenticabile viaggio fatto di sapori e profumi del mare di Napoli