La festa Scudetto coinvolge tutti: a Messa si cantano cori per il Napoli - VIDEO

In una chiesa a pochi passi dallo stadio canti e balli per gli azzurri

La festa per il terzo scudetto del Napoli sta contagiando tutti e anche nelle chiese c'è un grande entusiasmo. Durante una messa, come mostra un video di Welcome To Favelas su TikTok, i fedeli hanno intonato il noto coro da stadio "Un giorno all'improvviso".

Le immagini sono diventate subito virali con diversi utenti social che hanno commentato divertiti. Ma non è l'unico caso. In diversi quartieri, infatti, le chiese sono state addobbate di bianco e azzurro, in attesa che la squadra di Spalletti conquisti la matematica certezza del titolo.