Inaugurata ieri alle ore 18.30 la pizzeria Errico Porzio sul lungomare di via Partenope. Pizze margherite e marinare gratis per tutti i presenti.

Grande l'emozione per il maestro pizzaiolo napoletano che ha voluto con sè tutto il suo staff, compreso quello del primo locale storico di Soccavo, "per avere con me tutti i miei collaboratori in questa nuova avventura", ha spiegato Porzio.