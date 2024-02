"Casa dei figli di Mouse": si parte. Da Rita De Crescenzo a Enzo Bambolina i protagonisti, le info e il trailer

Il conto alla rovescia è scattato: "La casa dei figli di Mouse" aprirà le sue porte al pubblico dei social il prossimo 11 marzo, alle ore 21.

La diretta si accenderà sulla pagina social ufficiale www.figlidimouseofficial.it. Protagonisti 12 tra i iù seguiti tiktoker napoletani: Enzo Bambolina (332.000 follower su TikTok) sarà il coordinatore di casa che dovrà mettere a loro agio, ma anche a loro "disagio" Rita De Crescenzo (1,6 milioni), Laura la divina (108 k), Papusciello (148 k), Mucella (quasi 38 k), Salvo Salemi (466 k) e suo figlio Luigi (988 k). Da Torre Annunziata, nonna Milina Gatta e suo nipote Giuseppe D'Anna (3,6 milioni).

La produzione è della Max Adv di Massimiliano Triassi: 14 format regionali, due nazionali, documentari, talk comici, di informazione, programmi di intrattenimento generalista, di approfondimento, il calcio visto con l'occhio del tifoso e con quello dissacrante di un gruppo di autori, sono l'ossatura portante di Max Adv.

Cosa c'è nella Casa dei Figli di Mouse

Cento ore di live divise in cinque ore al giorno per tre settimane con partenza ogni giorno alle ore 21. La diretta finisce alle 3 di notte.

I concorrenti in casa - 500 mq di spazio allestiti ex novo - devono abbandonare i propri smartphone e dividersi compiti come studiare, giocare, confrontarsi etc. Non mancheranno imprevisti e serate a tema come pigiama party, karaoke, balli di gruppo etc..

Nella casa l’autore, Daniele Violante, ha previsto una voce guida, quella dello show man Flavio Sly; il confessore, lo psicologo, la sessuologa e tante altre figure professionali e particolari che busseranno alla porta per arricchire il programma.

20 tra operatori e assistenti impegnati in dirette simultanee sui vari profili tiktoker per un investimento tecnologico orientato solamente verso il social.

Esperimento sociale

"Quello che stiamo lanciando - dice Massimiliano Triassi - è un esperimento che mette al centro il web. Un nuovo prodotto che punta tutto sui live social considerando l'altissima partecipazione su Tik Tok di fan che seguono quotidianamente le vicende dei nostri protagonisti". "La condivisione delle live dà poi il senso del moltiplicatore con tantissimi follower che si possono aggiungere nel corso del programma".