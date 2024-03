Peppe Iodice 'telefona' ad Acerbi: "In Italia vince sempre la giustizia"

Dopo dieci giorni di polemiche, Acerbi è stato assolto per mancanza di prove. Per la giustizia sportiva, il difensore dell'Inter non avrebbe pronunciato alcun insulto razzista nei confronti di Juan Jesus. Una sentenza che ha scatenato un'orda di polemiche. Peppe Iodice ha voluto commentare con la sua solita ironia, pubblicando su Instagram un video in cui simula una telefonata con Francesco Acerbi: "Che cosa gli hai detto? A me puoi dirlo. Gli hai chiesto di vedervi all'uscita di Lagonegro?".