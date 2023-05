Abbatte cartello stradale per far passare la processione |VIDEO

Le immagini, pubblicate da Welcome to favelas, sono state girate a Giugliano durante il corteo per la Madonna della pace. Il palo avrebbe bloccato il carro

Giugliano, celebrazione della Madonna della Pace con tradizionale processione. Nel video, girato da un cittadino e pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas, il carro appare bloccato da un cartello stradale. Un "fedele" ha pensato bene di sradicare il palo per consentire il passaggio della processione. Il video è diventato virale e molti utenti del web si sono chiesti perché non sia intervenuta la polizia municipale.