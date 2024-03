La struggente bellezza ritratta da un pittore non vedente al Faro di Ischia

Nato ad Acerra, poliziotto, Giacomo Pietoso ha perso la vista nel 2008 a seguito di un grave incidente che l’ha costretto a rinunciare alla sua carriera. “Ho tradotto la diversità in opportunità – racconta – dando voce alla mia passione per la scrittura e scoprendo quella per la pittura”. Di struggente delicatezza, coinvolgenti e oniriche le sue opere che da domenica 24 marzo sono in esposizione permanente al Faro Punta Imperatore, a Ischia, dove l'artista ha trascorso un periodo di soggiorno. 17 i dipinti, accompagnati da un libro di poesie che raccolgono le sensazioni trasmesse da un luogo certamente unico al mondo.

Tra i fari più antichi del Mediterraneo, quello di Punta Imperatore a Ischia dallo scorso luglio si è trasformato in un accogliente resort, il primo in Italia della società tedesca Floatel GmbH, specializzata nella valorizzazione di fari in tutta Europa.

Il libro di poesie “Vieni al Faro” è edito dall’associazione “Colorando i Pensieri” di cui è presidente Monica Picardi. Anna Esposito è la curatrice della mostra.