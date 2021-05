"Salvate il Liceo musicale Pitagora–Croce di Torre Annunziata": l'appello dei vip | VIDEO

"Music never dies", la musica non muore mai è il refrain del video pubblicato da studenti e docenti del Liceo musicale Pitagora – Croce di Torre Annunziata per "salvare" l'istituto. In tantissimi, nel mondo dello spettacolo, della cultura, dell'associazionismo, dello sport, hanno raccolto il loro appello e si sono uniti per la scuola torrese.

Hanno partecipato il noto giornalista Michele Mirabella, Francesco Sabatini presidente onorario dell'Accademia della Crusca, Don Luigi Ciotti presidente nazionale di Libera, i musicisti Enzo Avitabile, Tony Esposito, James Senese, Tullio De Piscopo, Antonio Onorato e Marco Zurzolo. E poi ancora Renzo Arbore, Sal Da Vinci, Stefano De Martino, Monica Sarnelli, l'ex ex procuratore capo Corrado Lembo, il violino solista della Scala Francesco De Angelis, il canatutore perviano Jorge Pardo, gli attori Salvatore Esposito e Giovanni Amura, l' arbitro Marco Guida, Patrizio Oliva e Irma Testa, il docente Marco Traverso.