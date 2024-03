Psicologo di base, a Napoli boom di richieste tra giovani e donne

Diecimila prestazioni nei primi tre mesi. Sono numeri incredibili quelli registrati per lo psicologo di base, il servizio gratuito partito a settembre 2023 che ha portato all'assunzione di 148 professionisti su tutto il territorio campano, due per ogni distretto. "Numeri in crescita del 20-30 per cento nel secondo trimestre, gennaio-marzo" assicura il presidente dell'Ordine Armando Cozzuto. La Campania è la prima regione ad aver attivato questo tipo di servizio, seguita poi anche da altre regioni. "Mancava una figura corrispondente al medico di base che si occupasse di assistenza psicologica. - prosegue Cozzuto - e che facesse da filtro con le altre prestazioni erogate dalle Asl". Quello che sorprende è l'alto tasso di minorenni tra i pazienti. Mentre due pazienti su tre sono donne. Disturbi legati all'ansia, disturbi alimentari e separazioni sono tra le cause più frequenti.

Che cos'è e come funziona

Lo psicologo di base è una figura introdotta in Campania con una legge regionale durante l'estate 2023: "La Regione ha finanziato la sperimentazione, fino al 2026, con 600 milioni di euro - spiega il presidente dell'Ordine - Per fare in modo che diventi permanente, però, serve una legge nazionale che lo inserisca nel Servizio sanitario. Questo è il nostro obiettivo, in considerazione del fatto che dopo la Campania anche altre regioni hanno introdotto questa figura".

L'accesso è totalmente gratuito, non si paga neanche il ticket. La richiesta viene fatta attraverso il medico di base o il pediatra di libera scelta per quanto concerne i minori di 18 anni. Il medico dovrà compilare un modulo che poi il paziente dovrà consegnare al distretto sanitario di riferimento e attendere di essere chiamato. Al momento, l'attesa è solo di qualche settimana, ma con l'aumento esponenziale delle richieste, i tempi potrebbero allungarsi.

Seguendo questa procedura, il paziente accederà a 6-8 incontri con gli psicologi di base. Al termine del percorso ci sono tre strade: il superamento della problematica; il rinnovo per un altro ciclo di incontri; infine, l'indirizzo verso una struttura specializzata Asl a seconda delle problematiche riscontrate.

I numeri

In tutta la provincia partenopea sono 64 gli psicologi reclutati. Da settembre a dicembre, si calcolano circa 2mila prestazioni per la Asl Napoli 1 Centro e 1.300 per la Asl Napoli 3 Sud, mentre la 2 Nord è partita a febbraio. Sul territorio regionale i pazienti presi in carico sono quasi 3mila. Tantissimi sono bambini e adolescenti. Basti pensare che, per esempio, nell'Asl Napoli 3 Sud quasi il 40 per cento dell'utenza appartiene alla fascia 0-18, con il dato che tende a crescere: "Siamo stati molto sorpresi nel vedere quanti bambini hanno fatto ricorso al nostro servizio - racconta Valentina Giancone, psicologa di base del Distretto 54, a Portici - Molti di loro soffrono di disturbi alimentari e noi avviamo un percorso non solo con loro, ma anche con le loro famiglie".

Anche i giovani adulti (35-50) ricorrono allo psicologo di base, in particolare donne. "Ci troviamo di fronte a problemi legati a patologie ansionse-depressive, lutti, momenti del ciclo di vita, separazioni - afferma Francesca Rongo, anch'ella in servizio nel Distretto 54 di Portici - Al momento, solo in questa sede, stiamo trattando circa 200 pazienti. Abbiamo visto una crescita enorme tra il primo e il secondo trimestre".

L'impatto sul Servizio sanitario

L'iniziale resistenza dello Stato che ha addirittura presentato ricorso al Tar contro la Campania e le altre regioni che avevano introdotto la figura dello psicologo di base sembra essere di natura economica. In un Paese dove la spesa sanitaria si riduce di anno in anno a prescindere dal colore dei Governi, dove i medici e gli infermieri sono sempre meno e le liste d'attesa crescono, immaginare un'altra voce di spesa potrebbe sembrare utopistico.

"Il messaggio che vogliamo far passare - conclude Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine campano degli psicologi - è che, invece, rappresenta un investimento che, nel medio periodo, farà risparmiare l'intero sistema. Ciò perché attraverso un'assistenza psicologica potremo scongiurare il ricorso alle strutture sanitarie per patologie la cui origine è psicologica, così come potremmo razionalizzare il ricorso ai farmaci. Siamo contenti che a novembre 2023 la Commissione Affari sociali della Camera ha adottato un testo unico sul tema che, speriamo possa portare a una legge. Sarebbe un messaggio di civiltà".