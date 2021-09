Rifiuti, De Luca: "Realizzeremo 15 impianti di compostaggio"

Quindici siti di compostaggio per completare il ciclo integrato dei rifiuti e uscire dalla procedura di infrazione dell'Europa. E' il piano di Vincenzo De Luca che ribadisce il no ad altri termovalorizzatori, ma conferma la necessità dei siti di compostaggio: "Siamo a metà strada per lo smaltimento delle ecoballe. Sull'impiantistica, il Comune di Napoli in questi 10 anni non ha fatto nulla. Il nuovo sindaco dovrà recuperare il terreno perduto".