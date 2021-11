Reddito di Cittadinanza, Salvini: "Limitare spesa per fermare i furbetti"

Il leader della Lega non cambia idea sulla misura targata 5 Stelle: "Imprenditori mi dicono che non trovano manodopera"

Non cambia idea neanche dopo le parole di Silvio Berlusconi. Matteo Salvini continua a pensare che vadano tagliate le risorse al Reddito di Cittadinanza: "Concorso con Berlusconi che è una misura che serve per chi ha davvero bisogno, ma è doveroso anche fermare chi lo percepisce e poi va in barca. Nove miliardi credo siano troppi, una buona parte può essere trasferita per l'aumento delle pensioni di invalidità".