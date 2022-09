Fico: "Napoli non è solo Reddito di cittadinanza"

Gli eletti campani del Movimento 5 Stelle esultano dopo l'exploit in regione. Il presidente uscente della Camera: "Preoccupati per il Governo di destra. Siamo una forza progressista. Difenderemo con i denti i valori in cui crediamo"

E' nato il Movimento 2.0. Il successo in Campania e, in generale, al Sud dei 5 Stelle segna l'inizio di un percorso nuovo, almeno a sentire le parole di Roberto Fico e Sergio Costa. "Siamo una forza progresista, con un'agenda chiara. Non solo reddito di cittadinanza, ma anche salario minimo, scuola pubblica, sanità pubblica, acqua pubblica".

Il presidente uscente della Camera presenta i vincitori dei collegi uninominali in un'atmosfera che se non è di festa è di grande soddisfazione: Sergio Costa, Gilda Sportiello, Mariolina Castellone, Salvatore Micillo. Un cappotto, con la vittoria netta in tutti i collegi partenopei. In particolare, Costa ha vinto la battaglia con il 'traditore' Luigi Di Maio, candidato della coalizione di centro-sinistra. In Campania il Movimento ha superato il 40 per cento, in alcuni quartieri di Napoli addirittura è andato oltre il 50. "Dire che è tutto legato al Reddito di cittadinanza è una visione qualunquista. Il superbonus 110, per esempio, è stato usato principalmente a Milano".

I grillini si dicono preoccupati dal Governo di destra perché "...ci sono valori nei quali non potremo mai riconoscerci" e promettono battaglia istituzionale in Parlamento, soprattutto a difesa del Reddito di cittadinanza che Giorgia Meloni ha più volte detto di voler abolire: "Il Reddito può esere migliorato - ha affermato Costa - ma non capisco chi vuole abolirlo. Per due terzi va a persone fuori dal mondo del lavoro a cui abbiamo restituito una dignità. C'è un terzo che può lavorare e allora le Regioni dovrebbero assumere personale per gli Uffici per l'impiego e i Comuni dovrebbero impiegarli".

Su cosa accadrà ora sul fronte riformista, gli esponenti del Movimento non si sbilanciano. Ogni discussione è posticipata al congresso del Pd e alla nuova segreteria.