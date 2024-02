Elezioni, Manfredi: "Pd e 5 Stelle devono correre insieme come in Sardegna"

"E' solo un'elezione locale ma ci dimostra che il fronte progressista deve essere unito". Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli commenta le elezioni regionali in Sardegna che hanno visto la vittoria di Alessandra Todde, candidata di Pd e Movimento 5 Stelle. Una riflessione, quella del primo cittadino, fatta anche in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali a Napoli e in Campania. Nel 2025, infatti, si voterà per il presidente della Regione, nel 2026 per il Comune. "L'unione del fronte progressista è un esperimento che abbiamo portato anche a Napoli nella mia elezione a sindaco - prosegue - In coalizione ci sono sia Pd che 5 Stelle, così come tutte le altre forze che si riconoscono in un'idea progressista. Un esperimento che può essere vincente sul piano locale ma essere utilizzato anche a livello nazionale".